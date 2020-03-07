В Белоруссии вылечили первого зараженного коронавирусом

В Белоруссии вылечен первый заразившийся коронавирусом в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что заразившийся — студент из Ирана.

«У студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас он чувствует себя удовлетворительно.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Белоруссии разработали тест-систему для диагностики коронавируса

— В Белоруссии подтвердились шесть случаев заражения коронавирусом