Кадыров поблагодарил Путина за высокую оценку семейных традиций на Кавказе

Кадыров назвал честью и особой гордостью, что Путин привел в пример его семью
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал поводом для особой гордости высокую оценку президентом РФ Владимиром Путиным семейных ценностей народов Кавказа, где распространены ранние браки. Об этом в Telegram написал глава Чечни.

«Мы воспринимаем это как высокую оценку не только нашего жизненного пути, но и тех традиционных ценностей, которые испокон веков лежат в основе культуры и мировоззрения чеченского народа и народов Кавказа», — написал Кадыров.

Во время «Прямой линии» Путин призвал брать пример с регионов Кавказа, где взрослые люди организуют браки своих детей в достаточно раннем возрасте. Он отметил, что у Кадырова большая семья, где много детей и где выходят замуж и женятся довольно в раннем возрасте.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что доход семьи не должен падать при рождении ребенка.

