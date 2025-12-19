Путин рассказал о жизни в квартире в Кремле

Путин заявил, что живет в квартире в Кремле, и там бывают его близкие

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что живет в квартире в Кремле, и там бывают его близкие и родственники.

Так он ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, где уют в его квартире, и почему в холодильнике только одна ряженка.

«Я там живу сегодня, это правда. Вот так сложились обстоятельства. Но, во-первых, меня все устраивает, а во-вторых, все-таки уют создается прежде всего людьми», — заявил он.

По словам главы государства, иногда к нему домой приходят близкие люди и наполняют пространство уютом.

Он добавил, что его квартиру обустраивали еще во время президентства Бориса Ельцина. Путин рассказал, что с того момента «ничего не изменилось», только стулья поменяли.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира, Путин ответил на 71 вопрос.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин признался, что не стыдится своих друзей.