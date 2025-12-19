Путин заявил о готовности бойцов ВС России продолжать СВО

Путин заявил, что военнослужащие России готовы и дальше «добивать эту гадину»

Российские бойцы готовы и дальше продолжать «добивать эту гадину», помня о том, что они делали с гражданским населением России. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Мы когда посмотрели, что они творили с гражданским населением, — у нас просто руки чешутся: готовы идти дальше и добивать эту гадину», — заявил президент.

Он отметил, что в данный момент в зоне СВО находятся 700 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ, среди которых большое количество людей, родившихся в 90-х годах XX века.

Также во время мероприятия Путин рассказал, что РФ была вынуждена начать спецоперацию для завершения конфликта на Украине. Как он сказал, Москва долгое время не признавала независимость Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Однако после «обмана и нереализации» Минских соглашений ей пришлось прибегнуть к своим вооруженным силам.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира, Путин ответил на 71 вопрос.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин сообщил, что ВС РФ с начала текущего года взяли под контроль 300 населенных пунктов.