Путин ответил на вопрос, с чего для него начинается Родина

Путин: Родина для меня начинается с родителей

Президент России Владимир Путин признался в ходе прямой линии, что для него Родина начинается с родителей.

«Для меня лично [Родина начинается] с моих родителей», — сказал глава государства.

Кроме того, он призвал россиян любить своих матерей. Самое главное — это любовь к маме, люди с такими ценностями в жизни становятся героями России, заявил глава государства.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин признался, что влюблен.