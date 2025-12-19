Путин напомнил, что Россия проводила выборы в период спецоперации

Путин: РФ проводила выборы в период СВО без требований о гарантиях безопасности

Россия проводила выборы в период СВО без всяких требований о гарантиях безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Прямой линии.

Так глава государства отреагировал на требования Киева к Западу обеспечить безопасность для осуществления процесса голосования. Он напомнил, что Россия проводила президентские выборы, муниципальные, региональные.

«Нам кто обеспечивал безопасность? Напротив, нам старались их сорвать, для того чтобы подорвать внутреннюю стабильность», — подчеркнул Путин.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов провести выборы в течение 60–90 дней, если США и европейские партнеры помогут обеспечить для этого безопасность. По его словам, данный вопрос является ключевым для организации избирательного процесса в условиях военного положения.

15 декабря стало известно, что в офисе украинского президента состоялось совещание, посвященное возможности организации выборов во время военного положения, по итогам которого было дано указание разработать законопроект.

Ранее Зеленский заверил, что не держится за кресло президента Украины.