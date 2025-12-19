На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин напомнил, что Россия проводила выборы в период спецоперации

Путин: РФ проводила выборы в период СВО без требований о гарантиях безопасности
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Россия проводила выборы в период СВО без всяких требований о гарантиях безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Прямой линии.

Так глава государства отреагировал на требования Киева к Западу обеспечить безопасность для осуществления процесса голосования. Он напомнил, что Россия проводила президентские выборы, муниципальные, региональные.

«Нам кто обеспечивал безопасность? Напротив, нам старались их сорвать, для того чтобы подорвать внутреннюю стабильность», — подчеркнул Путин.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов провести выборы в течение 60–90 дней, если США и европейские партнеры помогут обеспечить для этого безопасность. По его словам, данный вопрос является ключевым для организации избирательного процесса в условиях военного положения.

15 декабря стало известно, что в офисе украинского президента состоялось совещание, посвященное возможности организации выборов во время военного положения, по итогам которого было дано указание разработать законопроект.

Ранее Зеленский заверил, что не держится за кресло президента Украины.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами