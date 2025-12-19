Мать арестована за то, что избивала сына метлой и вилкой

Во Флориде 37-летняя женщина была арестована по обвинению в нападении на собственного сына в ходе конфликта из-за невыполненных домашних обязанностей, пишет New York Post.

Мария Карла Родригес, как утверждается, около 21:20 разбудила своего сына, обнаружив, что он не выполнил порученные ему ежедневные дела.

Согласно материалам полиции, женщина отправила подростка на кухню мыть посуду. После того как мальчик уронил столовый прибор, подозреваемая якобы подняла вилку и бросила ее в его сторону.

После этого, по версии следствия, Родригес схватила метлу и начала наносить удары по телу сына. В результате у подростка были зафиксированы синяки на руках и груди.

Далее женщина направила мальчика в ванную комнату для уборки туалета. Там она, как сообщается, распылила в его сторону чистящее средство, из-за чего у ребtнка покраснели и опухли глаза.

Находясь под стражей, Родригес отвергла обвинения, заявив, что между ней и сыном произошла лишь словесная ссора, связанная с распределением времени между домашними обязанностями и общением с друзьями. Она также сообщила, что не знает, каким образом у подростка появились телесные повреждения.

Марии предъявлены обвинения в отягчtнном нападении с применением оружия и нанесении тяжких телесных повреждений. Она остается под стражей с возможностью освобождения под залог.

Ранее сын отрезал матери палец, чтобы разблокировать ее телефон ради доступа к деньгам.