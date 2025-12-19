На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин посоветовал россиянам выбирать отечественный автопром

Путин посоветовал россиянам покупать отечественные машины
Москвич

Президент России Владимир Путин посоветовал россиянам приобретать автомобили отечественного производства. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.

«Не могу не посоветовать выбрать что-то из отечественного автопрома», – сказал Путин, отвечая на вопрос россиянки о выборе транспортного средства, передает «Рен-ТВ».

Говоря о повышении утилизационного сбора на автомобили, глава государства отметил, что оно затронуло прежде всего дорогие автомобили мощнее 160 л.с. Повышение утильсбора на автомобили в РФ затронуло граждан с хорошими доходами в основном в крупных городах, указал Путин.

Также Путин пообещал, что утильсбор на автомобили в России не будет вечным.

Ранее Путин пообещал поддержку закупок общественного транспорта в регионах.

