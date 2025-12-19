Путин посоветовал россиянам выбирать отечественный автопром

Президент России Владимир Путин посоветовал россиянам приобретать автомобили отечественного производства. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.

«Не могу не посоветовать выбрать что-то из отечественного автопрома», – сказал Путин, отвечая на вопрос россиянки о выборе транспортного средства, передает «Рен-ТВ».

Говоря о повышении утилизационного сбора на автомобили, глава государства отметил, что оно затронуло прежде всего дорогие автомобили мощнее 160 л.с. Повышение утильсбора на автомобили в РФ затронуло граждан с хорошими доходами в основном в крупных городах, указал Путин.

Также Путин пообещал, что утильсбор на автомобили в России не будет вечным.

Ранее Путин пообещал поддержку закупок общественного транспорта в регионах.