Путин рассказал, что позволяет ему не унывать

Путин заявил, что вера в будущее России позволяет ему не унывать

Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе Прямой линии, что вера в будущее России позволяет ему не унывать.

«Заставляет не унывать доверие и вера в будущее России», — уточнил глава государства.

Кроме того, Путин признался, что его мотивирует и заставляет идти дальше доверие людей.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Число обращений россиян превысило три миллиона спустя четыре часа эфира.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе в Москве и продлилось 4 часа 30 минут. При этом самая долгая прямая линия с российским президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин признался, что влюблен.