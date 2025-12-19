Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита украинской делегации в Польшу назвал польского президента Кароля Навроцкого Карлом. Об этом сообщило РИА Новости.

«Мы говорили об этом сегодня с Карлом», — сказал Зеленский, рассказывая об основных темах переговоров с польским лидером.

Разница между «Карл» и «Кароль» в польском языке заключается в том, что Кароль (Karol) — это польская форма и адаптация древнегерманского имени Карл (Karl, от «свободный человек»), которое также легло в основу русского «Король», «Чарльз» (англ.) и «Шарль» (фр.) — это одно и то же имя с германскими корнями, но разные его вариации в разных языках.

Президент Украины прибыл в Польшу накануне из Брюсселя, где встречался с европейскими лидерами.

До этого польский президент раскритиковал Зеленского за то, что Киев воспринимает поддержку Варшавы как нечто само собой разумеющееся.

