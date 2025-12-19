Путин признался, что влюблен

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, которая совмещена с пресс-конференцией, признался, что влюблен.

Одна из журналисток в ходе мероприятия напомнила главе государства, что он чуть ранее сказал, что любовь с первого взгляда существует. Она также спросила российского лидера: «Владимир Владимирович, а вы влюблены?»

«Да», — сказал в ответ Путин.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее россиянин пригласил Путина на свадьбу.