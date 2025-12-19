На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирской области завели дело о халатности после жалобы россиянки Путину

Дело о халатности завели после обращения вдовы бойца СВО на прямую линию Путина
Максим Блинов/РИА Новости

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о халатности после того, как вдова военнослужащего, погибшего в ходе военной операции, обратилась к президенту России Владимиру Путину во время его прямой линии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).

Кристина, мать двоих детей, пожаловалась на длительное ожидание назначения пенсии по случаю потери кормильца.

По ее словам, муж погиб в январе 2024 года, но свидетельство о смерти она получила только в декабре. Назначения пенсии семье добиться не удавалось. Президент принес извинения за медлительность и признал наличие проблемы с задержками выплат, которую связал с избыточной бюрократией.

Уголовное дело возбуждено по статье 293, часть 1 УК РФ («Халатность»).

Министерство труда и социального развития Новосибирской области заявило уже во время прямой линии, что все региональные выплаты назначены и выплачиваются в полном объеме.

Ранее Путин рассказал, сколько военных ВС РФ сейчас находятся в зоне спецоперации.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
