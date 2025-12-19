МОК пригласил российского спортсмена на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил российского ски-альпиниста Никиту Филиппова на Олимпийские игры 2026 года, сообщает пресс-служба организации.

Филиппов выступит на Играх в нейтральном статусе. Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса, а сборная России по водному поло начнет выступать со своим флагом и гимном с 2026 года.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее тренер сборной России ответил на вопрос о полноценном допуске спортсменов.