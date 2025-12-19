Лавров заявил, что достигнутые договоренности России и США в Анкоридже сохраняются

Москва ценит, что понимания, которые были достигнуты Россией и США в Анкоридже на Аляске, остаются в силе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдельати, передает РИА Новости.

«Мы ценим, что понимания, достигнутые на Аляске в августе этого года и подтвержденные в ходе визита Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Российскую Федерацию 2 декабря, эти понимания остаются в силе», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что президент США Дональд Трамп «принимает серьезные усилия» по завершению украинского конфликта и делает это «абсолютно искренне».

По словам Путина, на встрече с Трампом в Анкоридже 15 августа 2025 года они с Трампом согласовали практически все предложения американцев по завершению конфликта. Поэтому, подчеркнул Путин, некорректно утверждать, что сейчас Россия отвергает так называемый «мирный план» Трампа.

Ранее Трамп заявил о приближении мира на Украине.