Путин допустил проведение выборов на Украине при одном условии

Временное управление и проведение выборов на Украине гипотетически возможно при наличии воли у западных стран. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается выборов на Украине, введения какого-то режима управления со стороны, это прозвучало со стороны, с моей стороны тоже, но это гипотетически, и, в целом, если была бы такая воля, в том числе и у западных стран», — заявил он.

Путин добавил, что в вопросе выборов есть один момент, мимо которого российская сторона не может пройти. Президент отметил, что сейчас в РФ живет до 10 млн украинцев, имеющих право голоса. В связи с этим Россия имеет право потребовать организацию выборов на своей территории, чтобы предоставить возможность проголосовать всем гражданам республики.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4,5 часа. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира, Путин ответил на 71 вопрос.

Ранее Путин призвал заканчивать передачи про Украину.