В Госдуме рассказали, когда могут снизиться налоги

Депутат Делягин: налоги можно снизить хоть сегодня вечером
Президент Владимир Путин прокомментировал повышение НДС до 22% — по его словам, рост налогов — временная мера. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с «Газетой.Ru» ответил на вопрос, когда в России могут снизить налоги.

«Налоги можно снизить хоть сегодня вечером, но для этого надо направить на нужды России остатки средств на счетах бюджета, которые прокручиваются через олигархические банки. Минфин планирует, что на 1 января таких средств будет 5,2 трлн рублей. Еще 4,4 трлн — деньги и золото, замороженные в фонде «национального благосостояния»», — сказал он.

По мнению Делягина, чтобы снизить налоги, следует изменить цели «экономического блока».

«Другая возможность снизить налоги на людей и производство — перенести их на почти освобожденные от них экспорт сырья и финансовые спекуляции. Но и то и другое требует фундаментального изменения цели экономических властей, переводу их со службы финансовым спекулянтам на службу народу», — заявил депутат.

До этого предприниматель Денис Максимов в ходе «Прямой линии» задал вопрос Владимиру Путину о повышении налогов для предпринимателей до 22%. Из-за новой реформы индивидуальные предприниматели должны нанимать бухгалтеров и нести дополнительны издержки. Путин посоветовал Максимову оформить услугу учета в одном из российских банков, а также заявил, что повышение налогов – «временная мера», а конечная цель — «снижение налогового бремени в будущем».

Ранее Путин сообщил о снижении цен на яйца.

