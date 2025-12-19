Путин считает, что власть на Украине должна стать легитимной

Путин: власть на Украине должна стать легитимной, а без выборов это невозможно

Власть на Украине должна стать легитимной, но это возможно только в результате выборов. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

«Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно», — отметил глава российского государства.

До этого Путин в ходе прямой линии назвал президента Украины Владимира Зеленского «талантливым артистом».

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4,5 часа. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

