Молодой матери, которая заперла дочь и ушла из дома на 4 дня, дали 8,5 лет колонии

В Воронеже мать едва не погубила дочь, оставив ее на несколько дней без еды воды

В Воронежа осудили молодую мать, которая бросила дома трехлетнюю дочь без еды и воды. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Двадцатилетнюю Александру Степанову, которая вела антисоциальный образ жизни, признали виновной по ч. 3 ст. 30, пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ после инцидента, произошедшего в апреле этого года. С учетом позиции прокурора суд назначил девушке наказание в виде лишения свободы на 8,5 лет, отбывать срок она будет в колонии общего режима.

По данным «Вести Воронеж», Степанова ушла на тусовку, спрятав от девочки еду и воду. Малышка провела в одиночесте четыре дня, пока не залезла на подоконник, где ее заметили прохожие.

Ребенка доставили в медицинское учреждение, а его мать задержали полицейские, когда она вернулась домой. Родителей девочки лишили родительских прав и нашли ей приемную семью.

Ранее молодая мать из Калужской области бросала четырехмесячного сына на пол из-за плача и получила 15 лет.