Путин ответил на вопрос о «неуютности» его кремлевской квартиры

Кремлевскую квартиру, в которой живет президент России Владимир Путин, обустраивали еще во время президентства Бориса Ельцина. Об этом глава государства рассказал в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о «неуютности» его жилья.

«Вы знаете, все, что там сделано, в Кремле, это было еще сделано прежним руководителем, при Ельцине. И с тех пор там ничего не изменилось. Вообще ничего. Никаких ремонтов. Может быть, стулья поменяли», — сказал российский лидер.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира, Путин ответил на 71 вопрос.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

