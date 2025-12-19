В Госдуме ответили россиянину, который предложил сократить число депутатов

Россиянин прислал вопрос на прямую линию с Владимиром Путиным об уменьшении числа депутатов в Госдуме. Депутат Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что число парламентариев определили сами граждане России.

«Комментировать этот вопрос для меня не совсем этично — я не руковожу Госдумой, но хочу напомнить, что такое количество депутатов описано и обозначено Конституцией Российской Федерации, которая была принята на всенародном голосовании, и потом поправки. То есть народ страны принял решение, что депутатов должно быть 450 — половина по партийным спискам, половина по округам. Я думаю, что каждый тут должен пытаться отвечать за себя. У меня большущий округ, я пытаюсь работать», — сказал он.

Милонов отметил, что сокращение парламента и внесение поправок в Конституцию – дорогостоящий процесс.

«Думаю, если бы сократили количество депутатов хотя бы в два раза, то для одномандатных депутатов, для простых — таких, как я, наверное, было бы совсем сложно. Количество избирателей приблизилось бы к двум миллионам — и об адресной работе уже речи не шло. Ну, а в целом, знаете, совершенно любое решение, которое будет принято — хорошо. Вот честное слово. В любом случае, для его решения необходимо изменение Конституции Российской Федерации. Так что давайте подумаем, насколько это обосновано проводить такой дорогостоящий процесс? А с другой стороны — у меня в комитете по вопросам семьи всего несколько человек, и у каждого очень много обязанностей, поэтому мы точно без дела не сидим», — заключил парламентарий.

До этого на прямой линии Владимира Путина были показаны вопросы, которые отправлялись в студию. Среди них был вопрос: «Уменьшите количество депутатов! Зачем нам 500 человек в Думе?».

