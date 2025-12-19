Путин рассказал о мотивации в работе

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал доверие граждан мотивацией идти дальше.

«Мотивирует и заставляет идти дальше доверие людей», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также в ходе мероприятия глава российского государства признался, что заканчивает работу все позднее и позднее, «нарушая трудовое законодательство». При этом президент призвал всех россиян ложиться спать вовремя, поддерживая форму.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 37 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

