Путин дал обещание о защите соотечественников за рубежом

Путин заявил, что Россия будет заниматься защитой соотечественников за рубежом

Россия будет защищать соотечественников за рубежом, и уже этим занимается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Что касается защиты соотечественников за рубежом, конечно, мы будем этим заниматься. Мы и сейчас этим занимаемся и будем это делать», — сказал глава государства.

До этого Путин внес корректировки в государственную программу, направленную на поддержку добровольного переселения соотечественников на территорию РФ.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» были журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и продолжался до окончания эфира. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил о продвижении русофобии странами Европы.