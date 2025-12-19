Подмосковная пекарня отправит Путину «вкусненькое» после прямой линии

Люберецкая пекарня «Машенька» отправит президенту России Владимиру Путину выпечку. Об этом рассказал владелец пекарни Денис Максимов, задававший вопрос в ходе прямой линии, пишет РИА Новости.

«Президента мы обязательно угостим нашими пирожками, которые изготовлены по традиционным рецептам русским. Пирожки с капустой, пирожки с картошкой, пирожки с луком и яйцом, и к сладенькому предложим что-нибудь со свежей ягодой, например, с клубникой или с вишней… Также есть замечательный у нас каравай», — сказал Максимов.

В ходе прямой линии российского лидера предприниматель спрашивал о налоговых изменениях.

Закон о повышении НДС до 22% вступит в силу с 1 января 2026 года. Кроме того, серьезные изменения ожидают организации и ИП, которые применяют упрощенную систему налогообложения, — снизятся лимиты по доходам, превышение которых обязывает предпринимателей исчислять и уплачивать НДС. Изначально планировалось снижение порогов сразу с 60 млн до 10 млн руб. Но в процессе доработки текста поправок власти согласились смягчить переход и сделать его более плавным.

Ранее ФАС взяла на контроль рост цен на продукты на фоне грядущего повышения НДС.