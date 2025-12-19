На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, сколько военных ВС РФ сейчас находятся в зоне спецоперации

Путин: в зоне СВО находятся 700 тысяч российских военнослужащих
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) в данный момент находятся 700 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ. Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил президент страны Владимир Путин.

«У нас 700 тыс. человек в зоне СВО. И в основном это достаточно молодые люди», — сказал глава государства.

Он добавил, что на фронте находится большое количество людей, родившихся в 90-х годах XX века.

Также во время мероприятия Путин рассказал, что РФ была вынуждена начать спецоперацию для завершения конфликта на Украине. Как он сказал, Москва долгое время не признавала независимость Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Однако после «обмана и нереализации» Минских соглашений ей пришлось прибегнуть к своим вооруженным силам.

Российский лидер 19 декабря проводит большую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. В рамках мероприятия он отвечает на вопросы журналистов и граждан. К текущему моменту число обращений россиян превысило 3 млн. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее Путин сообщил, что ВС РФ с начала текущего года взяли под контроль 300 населенных пунктов.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами