Путин рассказал, сколько военных ВС РФ сейчас находятся в зоне спецоперации

В зоне специальной военной операции (СВО) в данный момент находятся 700 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ. Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил президент страны Владимир Путин.

«У нас 700 тыс. человек в зоне СВО. И в основном это достаточно молодые люди», — сказал глава государства.

Он добавил, что на фронте находится большое количество людей, родившихся в 90-х годах XX века.

Также во время мероприятия Путин рассказал, что РФ была вынуждена начать спецоперацию для завершения конфликта на Украине. Как он сказал, Москва долгое время не признавала независимость Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Однако после «обмана и нереализации» Минских соглашений ей пришлось прибегнуть к своим вооруженным силам.

Российский лидер 19 декабря проводит большую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. В рамках мероприятия он отвечает на вопросы журналистов и граждан. К текущему моменту число обращений россиян превысило 3 млн. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее Путин сообщил, что ВС РФ с начала текущего года взяли под контроль 300 населенных пунктов.