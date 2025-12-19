Путин заявил о готовности российских войск «добить эту гадину»

Путин: российские военные готовы идти дальше и «добивать эту гадину»

Российские военные готовы идти дальше и «добивать эту гадину». Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя отношение войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) к гражданским.

Российский лидер отметил, что обсуждал эту тему с командиром штурмовой группы, старшим лейтенантом Минобороны РФ Героем России Нараном Очир-Горяевым.

«Тогда, когда в Кремле разговаривали, сказал, мы, говорит, когда посмотрели, что они творили с гражданским населением, у нас просто руки чешутся. Да, наверное, так сказал, мы готовы идти дальше и добивать эту, эту гадину», — сказал глава государства.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира, Путин ответил на 71 вопрос.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

