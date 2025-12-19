В Британии начали готовиться к конфликту с Россией

NYT: Британия готовится к конфликту с Россией на своей территории

Великобритания готовится к потенциальному конфликту с Россией на своей территории и разрабатывает «общенациональный подход к сдерживанию и обороне». Однако страна пока не готова к боевым действиям. Об этом пишет издание New York Times.

«Мы не готовы — во-первых, сопротивляться вооруженному нападению, а во-вторых, более широким угрозам», — заявил NYT депутат от Лейбористской партии Танманджит Сингх Дхеси, отметив, что «программа обеспечения безопасности Отечества продвигается крайне медленно».

В документе, который попал к журналистам издания, сказано, что масштабная программа защиты страны «объединит усилия военных, полиции и правительственных ведомств для подготовки к различным сценариям».

При этом некоторые военные эксперты и законодатели посчитали, что британское правительство «действует недостаточно быстро».

По словам старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований Пола О'Нила, обороноспособность Великобритании «значительно отстает» от многих балтийских и скандинавских стран — например, Финляндии. Также он выразил обеспокоенность по поводу подготовки кадров и отметил, что «распродажа баз и жилых помещений Минобороны» в 2010-х годах может затруднить быстрое формирование британских сил самообороны. По мнению О'Нила, стране еще предстоит «долгий и трудный путь».

Также журналисты отмечают, что Великобритания работает над привлечением большого числа добровольцев-резервистов, которые проходят подготовку в армии, на флоте и в ВВС. Наращивается подготовка и набор в «стратегический резерв», в который входят бывшие военнослужащие, пишет NYT.

При этом в тексте отмечается, что наземное вторжение в Британию «считается маловероятным».

В июне 2025 года премьер Великобритании Кир Стармер отмечал, что страна увеличивает финансовые вложения в свою оборону, чтобы обеспечить готовность вооруженных сил вести боевые действия. В начале 2025 года Стармер объявил о повышении расходов на оборону Британии до 2,5% от ВВП к 2027 году.

В декабре в интервью Politico глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен значительно усилить свою оборону в самое ближайшее время и Евросоюз уже принял соответствующую программу.

Ранее Путин высказался об отношения РФ с Британией.