ВОЗ: число новых случаев заражения коронавирусом в Китае снижается

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус рассказал, что количество новых случаев заражения коронавирусом в Китае уменьшилось, передает РИА «Новости».

Однако он отметил, что за последние сутки число заболевших в мире выросло в девять раз по сравнению с числом случаев, зафиксированных в Китае. При этом всего в мире на данный момент заболели 8739 человек в 61 стране, из них — 127 скончались.

По данным Гебрейесуса, 1 марта в КНР были зарегистрированы 206 новых заболевших.

«Количество случаев COVID-19 в Китае продолжает снижаться», — подчеркнул он.

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