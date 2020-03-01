Депздрав Москвы сообщил подробности о проверке на коронавирус пациента в столице

У пациента, который находится в инфекционной больнице №1 в Москве с подозрением на коронавирус, еще не установлен диагноз. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ни у кого из госпитализированных до этого коронавирус не подтверждался.

Ранее СМИ сообщили о заражении коронавирусом вернувшегося из Италии в Москву россиянина. Однако в приемной инфекционной больнице №1 на Волоколамском шоссе, где якобы находится заболевший, опровергли эту информацию.

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