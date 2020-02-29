Пять человек госпитализированы в Москве после контакта с зараженным коронавирусом

Пять человек, контактировавших с зараженным коронавирусом нового типа гражданином Ирана, госпитализированы в Москве, ни у кого из них заболевание не обнаружено. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

У гражданина Ирана, находившегося транзитом в аэропорту Шереметьево, в Китае диагностировали коронавирус, отмечают в штабе. В настоящее время определены все, с кем заболевший контактировал во время пребывания в столице.

По данным штаба, пять человек доставлены в инфекционную больницу, им проведены необходимые анализы. Тесты не выявили коронавирус ни у одного из госпитализированных, подчеркнули в штабе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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