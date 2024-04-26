Министр обороны Ирана рассказал о новом уровне отношений с Россией

Отношения России и Ирана углубляются, выходя на новый уровень взаимодействия. Об этом в рамках переговоров с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил глава оборонного ведомства Ирана Мохаммад Аштиани, передает РИА Новости.

«Наши отношения только углубляются и расширяются, выходят на новый уровень», - подчеркнул министр.

Кроме того, Аштиани поблагодарил РФ за поддержку Тегерана после удара израильской армии по консульству Ирана в Дамаске, который вызвал охлаждение в отношениях между Израилем и Ираном.

До этого Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС заявил, что Россия призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке к решению проблем политико-дипломатическими средствами.

По его словам, РФ неоднократно предупреждала, что неурегулированность кризисов в регионе и провокационные действия будут приводить к росту напряженности.

Ранее Шойгу рассказал о роли западных советников в диверсиях на территории РФ.