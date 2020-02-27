Адвокат фигуранта «дела Голунова»: на волосах журналиста нашли следы наркотиков

Экспертиза подтвердила наличие следов наркотиков в волосах журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил адвокат основного фигуранта дела Игоря Ляховца Алексей Коврижкин. Об этом сообщает ТАСС.

Экспертиза была проведена 18 июня 2019 года экспертами Института криминалистики Центра специальной техники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, отметил адвокат. Он подчеркнул, что был ознакомлен с результатами проверки лишь 27 февраля 2020 года.

Представитель Голунова Сергей Бадамшин подтвердил данную информацию, уточнив, что наркотики были обнаружены на поверхности волос журналиста. Положительные результаты проверки объясняются физическим контактом пострадавшего с подбросившими наркотики сотрудниками полиции, подчеркнул Бадамшин.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в сбыте наркотиков, однако 11 июня его дело после общественной реакции было официально закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания журналиста завели уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее Голунов был признан потерпевшим.

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