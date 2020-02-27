В Чехове доставщик еды взорвал банкомат и похитил деньги

В Чехове человек в униформе доставщика еды взорвал банкомат и украл 800 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина в форме доставщика еды и с рюкзаком для переноски готовых блюд взорвал банкомат в Чехове и похитил деньги», — сообщил источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области уточнили, что ограбление произошло ночью 26 февраля. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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