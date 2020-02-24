В Минске задержаны двое россиян по подозрению в распространении наркотиков

В Минске милиция задержала двоих граждан РФ по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич.

Как отмечается, среди личных вещей россиян был обнаружен пакет с веществом белого цвета общим весом около 196 грамм, а также были найдены предметы для фасовки наркотика.

Вещества были изъяты и направлены на экспертизу. Установлено, что в них содержался мефедон.

По словам Ганусевич, в России задержанные уже привлекались к уголовной ответственности. Незаконной деятельность по сбыту наркотиков они занимались на протяжении полугода.

В настоящее время следователи устанавливают возможное причастие других лиц к делу.

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