В Британии назвали «позорной» ситуацию с мигрантами, приплывающими через Ла-Манш

Guardian: более 40 тыс. мигрантов попали в Британию через Ла-Манш в этом году
Jeremias Gonzalez/AP

С начала года более 40 тыс. мигрантов попали в Британию через пролив Ла-Манш, пишет The Guardian со ссылкой на данные МВД.

В ведомстве сообщили, что в субботу, 20 декабря, до королевства добрались более 800 человек, что является рекордом для этого месяца.

«Декабрь традиционно считается одним из самых спокойных месяцев..., поскольку сочетание низких температур и штормовой погоды делает путешествие особенно сложным», — говорится в материале.

Короткий световой день и плохая видимость также затрудняют путешествие через пролив, отмечает газета.

По последним данным, общее число мигрантов, пересекших Ла-Манш в 2025 году, достигло 41 455. Рекорд был установлен в 2022-м, когда в страну приплыли 45 755 чел.

«Количество пересечений границы на небольших лодках позорно, и британский народ заслуживает лучшего. Правительство принимает меры», — прокомментировали ситуацию в МВД.

При этом 13 декабря Великобритания зафиксировала рекордный с 2018 года период без прибытия в королевство нелегальных мигрантов на лодках. Тогда в МВД заявили, что последнее зарегистрированное прибытие произошло 14 ноября.

Ранее выпущенный из тюрьмы мигрант пять раз пытался вернуться, но его прогоняли.

Все новости на тему:
Нелегальные мигранты
