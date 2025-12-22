На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии призвали Запад отказаться от идеи блокады Калининграда

Политик Гэллоуэй: Запад должен отказаться от любых попыток блокады Калининграда
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Запад должен отказаться от любых попыток организовать блокаду российского Калининграда. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

Комментируя заявление президента России Владимира Путина о последствиях решения о блокаде Калининграда, британский политик призвал запомнить название российского города. По его мнению, Калининград может стать последним словом на устах европейских политиков.

20 декабря сообщалось, что на Западе запаниковали после заявления Путина о Калининграде.

19 декабря в ходе прямой линии Путин заявил, что Россия будет уничтожать угрозы Калининградской области в случае их появления. При этом он выразил надежду, что этого не случится.

В декабре бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский заявил, что Польша и другие страны НАТО могли бы в случае необходимости нанести удар по Калининградской области из-за угрозы со стороны России.

Ранее депутат Колесник заявил, что РФ ответит на блокаду Калининграда согласно военной доктрине.

