Рютте назвал нарушение мира поводом для отправки европейских венных на Украину

Европейские страны готовы отправить войска на Украину, если Россия нарушит условия будущего мирного соглашения. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью немецкой газете Bild.

По словам Рютте, несколько стран-членов альянса выразили соответствующую готовность.

«Могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется», — сказал генсек НАТО.

17 декабря американская газета The New York Times писала о том, что представители США и Евросоюза на встречах с представителями властей Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности Киева, которые предполагают усиление украинских вооруженных сил и размещение европейских войск в республике в качестве сил сдерживания.

В одном из документов изложены «общие принципы», аналогичные гарантиям по пятой статье устава НАТО, которая закрепляет принцип коллективной защиты.

Во второй части соглашения говорится о сотрудничестве военных США и стран Европы с украинскими коллегами. Ожидается, что это гарантирует недопущение новых боевых действий в ближайшие годы.

Ранее генсек НАТО заявил, что новая атака России на Украину станет для Москвы «фатальной».