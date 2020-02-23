В США могут изменить правила слежки за подозрительными людьми
Американские власти могут изменить правила слежки за американскими и иностранными гражданами, вызывающими подозрение. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Отмечается, что основанием для внесения поправок стала критика американским лидером Дональдом Трампом закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), который заявлял, что этот закон был разработан с целью слежки за его предвыборным штабом.
Уточняется, что на данный момент рассмотрение внесения поправок в закон находится на начальном этапе. Эта инициатива, по данным СМИ, подвергается критике в различных ведомствах.
Авторы поправок предлагают внести пометку, обязывающую уполномоченные органы уведомлять лицо, за которым велась слежка, о ее проведении по окончании процесса.
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