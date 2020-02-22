Тело бизнесмена нашли в доме экс-главы МИД Украины

Тело бизнесмена, который покончил с собой, было найдено в доме бывшего украинского министра иностранных дел Леонида Кожары. Об этом сообщает украинское издание «Информатор».

Инцидент произошел накануне, 21 февраля, в селе под Киевом. Предполагается, что предприниматель покончил с собой прямо в доме бывшего украинского министра, который с женой был в другой комнате.

Журналисты побывали на месте происшествия и узнали, что в доме, где произошел инцидент, действительно живет семья бывшего министра.

По некоторым данным, в крови предпринимателя был обнаружен алкоголь.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ФСИН начала проверку после смерти бизнесмена в СИЗО Петербурга