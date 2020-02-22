В Белоруссии женщина нашла ртуть в сигаретах

Женщина в Белоруссии обнаружила в сигаретах вещество, похожее на ртуть. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По данным издания, жительница деревни Бабиничи Витебской области купила в местном магазине блок сигарет, некоторые из них во время курения странно потрескивали. Ее подруга решила разломать их и увидела небольшие шарики. Предположив, что это ртуть, она обратилась в МЧС республики.

Как сообщили в МЧС, «поступило сообщение об обнаружении ртути в трех сигаретах из одной пачки в частном жилом доме в деревне Бабиничи Оршанского района Витебской области, принадлежащем гражданке 1988 года рождения, неработающей».

«Сигареты с ртутью были помещены в стеклянную емкость и изъяты для временного хранения работниками МЧС», — говорится в сообщении.

Замеры на месте не выявили следов паров ртути, но в доме у подруги женщины было обнаружено превышение в 150 раз содержания паров ртути. Идет проверка.