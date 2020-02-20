В Магадане при взлете упал частный самолет

В Магадане при взлете упал самолет АН-2, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Магаданской области.

Уточняется, что на борту находились 14 человек, в том числе два члена экипажа.

Также сообщается, что есть двое пострадавших, они госпитализированы. Степень полученных травм пока не уточняется.