Еврокомиссия намерена отменить безвиз с Грузией

ЕК рассматривает отмену безвиза с Грузией, если Тбилиси не прислушается ЕС
Еврокомиссия рассматривает возможность отмены безвизового режима для Грузии в полном объеме в случае, если Тбилиси продолжит игнорировать рекомендации, выдвигаемые Европейским союзом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение Еврокомиссии

«На втором этапе приостановление безвизового режима может быть распространено на все население, если грузинские власти не устранят выявленные проблемы. В конечном итоге Грузия может полностью утратить статус безвизовой страны и быть переведена в Приложение I визового регламента ЕС список третьих стран, для которых требуется виза», — говорится в документе.

Первым шагом может стать приостановка действия безвизового въезда для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, выданных грузинскими властями, которых ЕК считает главными ответственными за невыполнение рекомендаций.

Еврокомиссия объясняет данные меры тем, что Грузия приняла ряд законов, включая закон «О прозрачности иностранного влияния», «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также закон «О регистрации иностранных агентов», которые, по мнению европейских чиновников, идут вразрез с обязательствами, взятыми на себя Тбилиси перед Евросоюзом.

Ранее в Грузии обвинили Евросоюз в «двойных стандартах».

