Губернатор Севастополя сообщил о десяти сбитых воздушных целях в городе

Развожаев: cилы ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбито 10 воздушных целей
MOD Russia/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе, уже было сбито десять воздушных целей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, согласно предварительной информации Спасательной службы Севастополя, осколки от сбитых беспилотников противника упали рядом с ТСН «Берег», из-за чего произошел пожар в деревянном доме.

«Дым, который видно на Северной стороне — это в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. Огонь локализовали, угрозы распространения нет», — написал чиновник.

Он также отметил, что пострадавших нет.

Губернатор добавил, что спасательные службы продолжают работу.

Незадолго до этого Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что средства ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе. Сначала он написал, что сбито три воздушные цели, а спустя несколько минут опубликовал информацию уже о пяти.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

