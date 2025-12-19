Губернатор Севастополя сообщил о десяти сбитых воздушных целях в городе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе, уже было сбито десять воздушных целей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, согласно предварительной информации Спасательной службы Севастополя, осколки от сбитых беспилотников противника упали рядом с ТСН «Берег», из-за чего произошел пожар в деревянном доме.

«Дым, который видно на Северной стороне — это в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. Огонь локализовали, угрозы распространения нет», — написал чиновник.

Он также отметил, что пострадавших нет.

Губернатор добавил, что спасательные службы продолжают работу.

Незадолго до этого Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что средства ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе. Сначала он написал, что сбито три воздушные цели, а спустя несколько минут опубликовал информацию уже о пяти.

