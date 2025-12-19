Марина Федункив о годовалом сыне Теодоре: «Взял лучшее»

Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив в новом интервью рассказала о годовалом сыне Теодоре. Беседу с 54-летней актрисой опубликовало издание aif.ru.

По словам артистки, малыш растет, познает мир и радует родителей.

«Теодор — очень позитивный и милый мальчишка. Взял от мамы и папы все самое лучшее», — сказал он

Самая любимая новогодняя традиция Федункив — вместе с мужем приготовить угощения на праздничный стол, нарезать оливье. Впервые к сыну в гости придет Дед Мороз — родители надеются, что сын будет рад и это станет еще одной традицией их семьи.

В сентябре Федункив опровергла, что делала пластические операции.

Актриса объяснила, что ее лицо меняется с потерей и прибавлением веса. После беременности у знаменитости также добавился отек. Из-за этого, как отметила актриса, ее губы выглядели, будто в них «закачали все возможные средства».

