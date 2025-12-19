На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

ВТБ улучшил условия по кредитам наличными после решения ЦБ
Pixabay

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными после решения Центрального банка России по ключевой ставке. Об этом сообщили на сайте кредитной организации.

«Изменения распространяются на всех клиентов, а максимальное снижение ставок составляет 3 процентных пункта», — говорится в сообщении.

В банке отметили, что основной фокус у кредитных организаций останется на краткосрочном привлечении средств, где максимальные ставки по вкладам приходятся на сроки от трех до пяти месяцев. При этом ожидается рост рынка рублевых сбережений, поскольку в декабре ожидается традиционная усиленная конкуренция банков за вкладчиков, добавили в ВТБ.

19 декабря ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 16%. Банк России дал четкий сигнал финансовому рынку по поводу того, что высокая ключевая ставка еще будет сохраняться долгое время. Опрошенные «Газетой.Ru» экономисты и аналитики считают, что россиянам не стоит медлить с открытием вклада — пока ставки еще привлекательные, но в 2026 году они начнут снижаться. Когда ипотека и кредиты станут выгоднее, что будет с курсом рубля и какое решение ЦБ примет на первом заседании в 2026 году — в нашем материале.

Ранее аналитик спрогнозировал уровень ключевой ставки к концу 2026 года.

