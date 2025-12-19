ВТБ снизил ставки по кредитам наличными после решения Центрального банка России по ключевой ставке. Об этом сообщили на сайте кредитной организации.

«Изменения распространяются на всех клиентов, а максимальное снижение ставок составляет 3 процентных пункта», — говорится в сообщении.

В банке отметили, что основной фокус у кредитных организаций останется на краткосрочном привлечении средств, где максимальные ставки по вкладам приходятся на сроки от трех до пяти месяцев. При этом ожидается рост рынка рублевых сбережений, поскольку в декабре ожидается традиционная усиленная конкуренция банков за вкладчиков, добавили в ВТБ.

19 декабря ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 16%. Банк России дал четкий сигнал финансовому рынку по поводу того, что высокая ключевая ставка еще будет сохраняться долгое время. Опрошенные «Газетой.Ru» экономисты и аналитики считают, что россиянам не стоит медлить с открытием вклада — пока ставки еще привлекательные, но в 2026 году они начнут снижаться. Когда ипотека и кредиты станут выгоднее, что будет с курсом рубля и какое решение ЦБ примет на первом заседании в 2026 году — в нашем материале.

