Рубио рассказал, как долго США будут работать над урегулированием на Украине

Рубио: США будут работать так долго, как это потребуется для урегулирования

Соединенные Штаты Америки будут работать над урегулированием конфликта на Украине так долго, насколько это потребуется. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе брифинга, трансляция которого проходит на YouTube-канале госдепа.

«Если это необходимо и продуктивно, вы знаете, мы будем работать так долго, как это потребуется», — сказал министр, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать прогресса в переговорах до Нового года.

Рубио добавил, что переговоры по урегулированию конфликта не прекращаются. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, диалог ведется круглосуточно.

Также в ходе брифинга Рубио заявил, что украинский кризис может закончиться лишь путем мирного урегулирования. Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что конфликты в целом закачиваются одним из двух способов: капитуляцией одной из сторон или урегулированием по итогам переговоров.

Ранее госсекретарь США предположил, что Москва может претендовать на всю Украину.