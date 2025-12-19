Рубио рассказал, какая задача оказалась самой сложной для США

Рубио: урегулирование по Украине оказалось самой сложной задачей для США

Урегулирование конфликта на Украине оказалось самой сложной задачей для Вашингтона. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет Associated Press на YouTube-канале.

«Я думал, что это будет самое простое, а оказалось самым трудным», — признался Рубио.

19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова и хочет урегулировать конфликт на Украине мирными средствами.

16 декабря украинский лидер Владимир Зеленский назвал текущие переговоры по урегулированию кризиса «самыми интенсивными и целенаправленными» с начала конфликта. По его словам, в данном случае речь идет «не о паузе или временном неопределенном решении». Сейчас Киев «тесно сотрудничает с партнерами», чтобы положить конец военным действиям. При этом президент подчеркнул: Украине все еще нужна «та же самая сильная политическая поддержка», которую она получает с начала конфликта.

Ранее евродепутат назвал ЕС проблемой для достижения мира на Украине.