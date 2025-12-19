Определилась победительница короткой программы чемпионата России по фигурному катанию

Фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на чемпионате России.

По итогам выступления фигуристка получила от судей 86,52 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова (74,59), на третьей строчке расположилась Анна Фролова (73,93).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Аделия Петросян и Петр Гуменник завоевали олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев (ISU). 27 ноября МОК официально допустил фигуристов до участия в зимних Играх-2026. Оба спортсмена прошли необходимые проверки.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Международный союз конькобежцев одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Ранее Петросян впервые в сезоне исполнила тройной аксель.