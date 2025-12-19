Болельщице стало плохо на чемпионате России по фигурному катанию

Болельщице на трибуне стало плохо во время ЧР по фигурному катанию

Болельщице на трибуне стало плохо во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

Инцидент произошел во время соревнований женщин в короткой программе. Одна из зрительниц упала в обморок. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе попросил дежурившего у борта доктора помочь болельщице.

Фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на чемпионате России.

По итогам выступления фигуристка получила от судей 86,52 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова (74,59), на третьей строчке расположилась Анна Фролова (73,93).

Петросян и Петр Гуменник завоевали олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев (ISU). 27 ноября МОК официально допустил фигуристов до участия в зимних Играх-2026. Оба спортсмена прошли необходимые проверки.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее Петросян впервые в сезоне исполнила тройной аксель.