Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД

Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России», расположенном в Москве. Об этом сообщает сайт МВД, ссылаясь на официального представителя министерства Ирину Волк.

Она заявила, что по факту инцидента в медицинском учреждении назначена служебная проверка, которую проведут сотрудники профильных подразделений ведомства.

По словам Волк, если будет выявлена вина руководства и персонала госпиталя, то в ведомстве примут решение об их привлечении к ответственности.

Она также отметила, что семье погибшего ветерана окажут необходимую помощь.

В свою очередь РИА «Новости» со ссылкой на источник передает, что 85-летний мужчина почувствовал себя плохо в душе, после чего потерял сознание. По данным агентства, причиной смерти ветерана ОВД стали полученные им ожоги.