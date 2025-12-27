Россиянам посоветовали запивать оливье брютом

Новый год сложно представить без оливье и шампанского. Этот салат богат макро- и микронутриентами, а что касается выбора алкоголя, то лучше всего брать к нему сухие столовые легкие вина. Если шампанское, то тоже сухое — брют, рассказал «Газете.Ru» эксперт АНО НИИ функционального питания, кандидат медицинских наук в области элементологии Андрей Скальный.

Оливье в классическом варианте на новогоднем столе представлен следующим составом продуктов: картофель, морковь, яйца, огурцы соленые (можно заменить на маринованные), зеленый горошек, докторская колбаса (или вареное мясо курицы), майонез «Провансаль», соль, перец черный молотый, зелень (укроп или петрушка). По отдельности эти ингредиенты, за исключением майонеза и докторской колбасы, не вызывают вопросов с точки зрения питательной ценности и наличия необходимых элементов.

«Картофель богат медью, калием, фосфором и железом, яйцо источник селена, фосфора, железа и цинка, консервированный зеленый горошек и свежие огурцы насыщены калием, а вот соленые огурцы — натрием из-за соли. Натрий нужен для работы мышц, передачи импульса, работы сердца и водно-солевого баланса.

Есть вопросы к колбасе и магазинному майонезу. Я бы рекомендовал заменить колбасу на курицу, в которой содержится много калия, натрия, фосфора, цинка и селена», — сказал эксперт.

А вместо магазинного майонеза, в котором не полезные красители и консерванты, специалист рекомендует сделать домашний сметанный майонез с горчицей — в нем будет больше макро- и микроэлементов из свежих яичных желтков.

«Отдельно обращаю внимание на то, что у оливье высокие калорийность и содержание соли. Поэтому оливье не рекомендуется есть в большом количестве людям с заболеваниями сердца, почек, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря. И вообще за новогодним столом не налегать на соленое, так как натрий (соль) может способствовать повышению артериального давления, появлению жажды», — заявил он.

А учитывая тот факт, что алкоголь не очень хорошо сочетается с приемом жирной пищи, рекомендуется не переедать, так как повышается нагрузка на пищеварительный тракт и организм тратит больше усилий для нормализации работы ЖКТ. Выход из положения — прием ферментов для улучшения пищеварения.

«В заключении хочу напомнить правила застолья: для минимизации простых углеводов можно выбирать сухие вина тихие или игристые, пиво тоже подходит. А крепкий алкоголь лучше запивать водой или оперировать легкими закусками, а не оливье. Так как при одновременном приеме крепкого алкоголя (водка, коньяк) и жирного салата существует риск развития панкреатита, тяжести в животе, тошноты на фоне усиления работы желчного пузыря. И в этом случае лучше делать перерыв между употреблением алкоголя и едой. Но главное, помним — во всем хороша мера», — резюмировал Скальный.

